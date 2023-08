Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μιλάει άπταιστα ελληνικά

Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του επιτυχημένου σίκουελ του Sex and The City, η πρωταγωνίστρια Carrie που την υποδύεται φυσικά η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα και προσπαθεί στα ελληνικά να παραγγείλει δύο από τα αγαπημένα της κοκτέιλ cosmopolitan.

Φυσικά το βίντεο αυτό έχει γίνει viral στο διαδίκτυο:

Υπενθυμίζεται ότι το «Sex And The City», «And Just Like That», ανανέωσε για τρίτη σεζόν, με τους fans της σειράς να πανηγυρίζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία τα νέα επεισόδια και τις νέες περιπέτειες των τριών αγαπημένων τους ρόλων.

