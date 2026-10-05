Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Δεν θέλω να τον δω, θα φύγω όταν έρθει καλεσμένος – Δεν με ενδιαφέρει»

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Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο αν ήθελε να προβληθούν δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ο ίδιος απάντησε πως δεν έχει πρόβλημα με αυτό, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αποκαταστήσει τη σχέση τους.

«Εννοείται, δεν έχω θέμα με τον Γιάννη», ήταν η απάντησή του.

Όταν άκουσε ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα βρεθεί καλεσμένος στην εκπομπή είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα φύγω. Δεν θέλω να τον δω. Δεν θέλω να τα βρω».

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