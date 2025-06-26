Νέστορας Νέστορας: Συγκινεί ο νικητής του MasterChef για τον αδερφό του

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Breakfast@star ήταν ο μεγάλος νικητής του MasterChef, Νέστορας Νέστορας. Ο παίκτης μίλησε με συγκινητικά λόγια για την οικογένειά του και ειδικά για τον αδερφό του.

«Εκείνη τη στιγμή, πριν ανακοινώσουν το αποτέλεσμα, περνούσε όλη η πορεία μου στον διαγωνισμό μπροστά από τα μάτια μου. Η πιο χαραγμένη στιγμή μου είναι η είσοδός μου στον τελικό, πολύ έντονη, συναισθηματικά φορτισμένη.

Επίσης η πρώτη μέρα που μπήκαμε στον διαγωνισμό, που έκανα και την καλύτερη προσπάθεια. Οι γονείς μου με έχουν στηρίξει πάρα πολύ, στα πάντα. Δούλευα σαν σερβιτόρος στο εστιατόριο των γονιών μου. Έχω μεγαλώσει σε μια υπέροχη οικογένεια, τους αγαπώ πολύ και νιώθω τυχερός», εξομολογήθηκε.

