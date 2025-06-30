Ναταλία Γερμανού: «Η ομάδα του χρόνου δεν θα είναι σύσσωμη, θα υπάρχουν αντικαταστάσεις»

Η Ναταλία Γερμανού παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» και έκανε αποκαλύψεις για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Η ομάδα του χρόνου δεν θα είναι σύσσωμη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πάντα προτιμώ οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να μιλούν για τον εαυτό τους, οπότε θα αφήσω εκείνους να ανακοινώσουν τα σχέδια τους, όταν είναι να ανακοινωθούν. Θα έχουμε κάποιες ανακατατάξεις και αντικαταστάσεις, αυτό είναι αλήθεια. Η Ναταλία Αργυράκη είναι ένας άνθρωπος που θα έχω στη ζωή μου και ας χωρίσουμε επαγγελματικά» τόνισε η Ναταλία Γερμανού.

Όσον αφορά στο πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η παρουσιάστρια σχολίασε: «Ήταν κάτι που με στεναχώρησε, με τρόμαξε, με σόκαρε και για το απότομο του πράγματος. Και ο Κώστας είναι ένας από τους πιο στενούς μου φίλους, τους συνεργάτες που έχουν περάσει από την εκπομπή μου και που με έκανε να νιώθω δίπλα του ασφαλής και χαρούμενη που δούλεψα μαζί του. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον του, όπου και αν πάει, ό,τι και αν κάνει».

