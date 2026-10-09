Μπλε Ώρες: Η παρακολούθηση της Ολυμπίας συνεχίζεται

Τι θα δούμε στις Μπλε Ώρες;

Επεισόδιο 26ο: Στα όριά της είναι η Εύα, αφού το ψέμα που αναγκάστηκε να πει στον Άγγελο τη βασανίζει αφόρητα, με τα συναισθήματά της για εκείνον να την κυριεύουν. Η Βάσια, μετά την εξομολόγησή της στον παπά, νιώθει την ψυχή της να ξαλαφρώνει, ενώ ο Διονύσης έρχεται όλο και πιο κοντά της. Οι δυο τους συνδέονται πλέον από έναν κοινό πόνο και μια πληγή που δεν λέει να κλείσει, με τη σχέση τους να παίρνει μια απρόσμενα βαθιά και επικίνδυνη τροπή. Η δεύτερη συνάντηση της Εύας με τη Μάρθα είναι εξίσου επεισοδιακή με την πρώτη, αφού δεν λείπουν οι αιχμές και τα ξεσπάσματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Μια μεγάλη ανατροπή έρχεται, όταν ο Φίλιππος και η Στέλλα αποκαλύπτουν στα παιδιά τους πως υπάρχει ακόμη ένας αδερφός εκεί έξω… και πως πιστεύουν ότι επιτέλους τον εντόπισαν. Η αποκάλυψη πέφτει σαν κεραυνός, αλλά οι αντιδράσεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Άλλοι γεμίζουν ελπίδα κι άλλοι δυσπιστία και φόβο για όσα μπορεί να ακολουθήσουν. Η παρακολούθηση της Ολυμπίας συνεχίζεται, αυτή τη φορά όμως ο Γιάννης, βλέπει κάτι που τον αφήνει άφωνο. Οι υποψίες μετατρέπονται σε βεβαιότητα κι ένα νέο σκάνδαλο είναι έτοιμο να σκάσει, απειλώντας να διαλύσει ζωές.

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