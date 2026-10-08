Μενεγάκη – Παντζόπουλος: Ρομαντικό ταξίδι στην Προβηγκία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μια όμορφη απόδραση στην Προβηγκία απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύντροφό της, Μάκη Παντζόπουλο. Μάλιστα, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Στις φωτογραφίε, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο, ενώ δεν λείπουν οι στιγμές χαλάρωσης και τα όμορφα τοπία της γαλλικής περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Καρβέλας: "Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου"

Μάθιου Πέρι: Οι πρωταγωνιστές των «Friends» αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ του Netflix