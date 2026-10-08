ΠΕΜ.08 Οκτ 2026 17:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μενεγάκη – Παντζόπουλος: Ρομαντικό ταξίδι στην Προβηγκία

μενεγα
clock 20:00 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια όμορφη απόδραση στην Προβηγκία απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύντροφό της, Μάκη Παντζόπουλο. Μάλιστα, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι της.

Στις φωτογραφίε, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο, ενώ δεν λείπουν οι στιγμές χαλάρωσης και τα όμορφα τοπία της γαλλικής περιοχής.

Διαβάστε επίσης 

Καρβέλας: "Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου"

Μάθιου Πέρι: Οι πρωταγωνιστές των «Friends» αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ του Netflix

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελένη Μενεγάκη Μάκης Παντζόπολος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis