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Mπαμπά Σ' αγαπώ: Η Αγάπη εξηγεί στον Δημήτρη τις περιστάσεις που οδήγησαν στον χωρισμό τους

μπαμπά
clock 17:00 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με νέο επεισόδιο επιστρέφει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 21:00 η γνωστή σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Επεισόδιο 66: «Συν-χώρεση» – Ποια η διαφορά της συγνώμης και της συγχώρεσης; Και θα μπορέσουν οι ήρωες του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» να φτάσουν στη συγχώρεση και να βρουν έναν κοινό τόπο, στον οποίο να μπορούν να συνυπάρξουν; Η Αγάπη εξηγεί στον Δημήτρη τις περιστάσεις που οδήγησαν στον χωρισμό τους. Θα είναι όμως αρκετά ικανοποιητική η εξήγηση ώστε να τη συγχωρέσει; Και μήπως η αναμόχλευση του παρελθόντος με την Αγάπη θα οδηγήσει και τον ίδιο σε θέση που να χρειαστεί να ζητήσει τη συγχώρεση της Ελένης; Παράλληλα ο Ηρακλής ζητάει τη συμβουλή της Στέλλας για να κερδίσει τη συγχώρεση της Τζένης ενώ η Βιργινία κι η Τζένη συζητάνε για τις συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από τη συγκατοίκηση και γιατί δεν τις χωράει ο τόπος όταν βρίσκονται στριμωγμένες σε περιορισμένα περιβάλλοντα και καταλήγουν σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κι ο Νίκος επιζητά τη συγχώρεση της Σοφίας για την απουσία του τον τελευταίο καιρό αλλά όταν μαθαίνει από την Ελπίδα ότι ο Γιάννης έχει έρθει να ζητήσει το χέρι της Ζωής, συνειδητοποιεί ότι ίσως η συγχώρεση που έχει πραγματικά ανάγκη η οικογένεια του πρέπει να προέλθει απ’ τον ίδιο.

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