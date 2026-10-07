Μαζωνάκης: Γιατί ο πνευματικός του άφησε ένα μαύρο ράσο στον τάφο του

Ο πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη επισκέφθηκε τον τάφο 27 ημέρες μετά τον θάνατό του και άφησε εκεί το μαύρο ράσο που φορούσε όταν υπηρετούσε ως νεοκόρος και ιεροψάλτης.

Ο ιερέας αποκάλυψε παράλληλα μια άγνωστη επιθυμία του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει κάποια στιγμή διαφορετικό δρόμο στη ζωή του και να γίνει μοναχός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, ο ίδιος είχε ζητήσει το ράσο αυτό να βρίσκεται μαζί του όταν θα ερχόταν η ώρα της τελευταίας του κατοικίας. Ο πνευματικός του γνώριζε αυτή την επιθυμία και την πραγματοποίησε αφήνοντας το μαύρο ράσο πάνω στον τάφο του.

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