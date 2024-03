Κοντιζάς: "Είπα στον πατέρα μου 'Δεν μου αρέσουν οι Ιαπωνέζες γιατί μου θυμίζουν τη μητέρα μου'"

Στην εκπομπή του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου στο Cosmote TV βρέθηκε καλεσμένος ο Σωτήρης Κοντιζάς και αναφέρθηκε στα παιδιά του και στα ονόματα που τους έχει δώσει.

«Η μικρή, το Ιαπωνικό της όνομα είναι Ιζούμι. Είναι clarity of water, το διάλεξε η μητέρα μου αυτό το όνομα. Ο Κέντζι είναι the second of health one και η Αριάνα Τσιχίρο που είναι το όνομά της εμπνευσμένο από το Spirit in the way», είπε ο γνωστός σεφ.

Στη συνέχεια αποκάλυψε και μια στιχομυθία που είχε στο παρελθόν με τον πατέρα του.

«Μου έκανε εντύπωση γιατί μου λέει ο πατέρας μου "Εμένα η μητέρα σου μου άρεσε γιατί ήταν Ιαπωνέζα. Εσένα τι σου αρέσουν;". Και του λέω "Σίγουρα όχι οι Ιαπωνέζες γιατί μου θυμίζουν τη μητέρα μου"», αποκάλυψε στη συνέχεια.

