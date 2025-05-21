Klavdia: «Δεν πρέπει να με συγκρίνουν με τη Μαρίνα Σάττι»

H Klavdia μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αναφέρθηκε στην Έλενα Παπαρίζου, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη Μαρίνα Σάττι και στη σύγκριση μεταξύ τους.

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πραγματικά η εμπειρία ήταν φοβερή και θα τη θυμάμαι για πάντα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μού είχε στείλει μήνυμα και όταν ήμουν στο Voice. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια μου έδειξε πάλι τη στήριξή του και την αγάπη του. Η Έλενα Παπαρίζου με στήριξε πάρα πολύ μετά το Voice.

Το ότι πλήρωσε την υποτροφία μου στο ωδείο, το έκανε από την ψυχή της. Δεν θα πρέπει να συγκρίνουν εμένα με τη Μαρίνα Σαττί. Έχουμε μιλήσει με τη Μαρίνα, χάρηκε πολύ για μένα. Με στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω ξανά στη Eurovision», είπε η νεαρή τραγουδίστρια.

