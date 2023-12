I’m a Celebrity, τελικός: Ο Τάσος Ξιαρχό μεγάλος νικητής

Δύο παίκτες της κίτρινης ομάδας του Celebrity κατόρθωσαν να βρεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό της Πέμπτης, μιας και «πέταξαν» εκτός παιχνιδιού τον Νίκο Αναδιώτη, τον Γιώργο Χειμωνέτο και τον Πάτρικ Ογκουνσότο στο πρώτο μέρος του νέο επεισοδίου στον ΣΚΑΪ.

Ο λόγος για τον Πάνο Καλίδη και τον Τάσο Ξιαρχό, οι οποίοι και έμελλε να είναι οι δυο διεκδικητές του επάθλου του ριάλιτι επιβίωσης.

Ο Τάσος Ξιαρχό αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «I Am a Celebrity, get me out of here»! Ο χορευτής και χορογράφος φεύγει από τον Άγιο Δομίνικο με ένα μεγάλο κουτί με 85.000 ευρώ να τα παραδώσει στο «Όλοι μαζί μπορούμε».

«Το αφιερώνω στην Αγγελική και φεύγω από αυτό το παιχνίδι άλλος άνθρωπος» ανέφερε ο Τάσος Ξιαρχό.

