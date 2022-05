Η Έμα Στόουν είδε τον αγώνα Ολυμπιακός - Μονακό μαζί με Λάνθιμο

Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη χώρα μας, η Emma Stone βρέθηκε στις θέσεις των επισήμων του ΣΕΦ παρακολουθώντας το ματς του Ολυμπιακού με το Μονακό.

Μαζί της ήταν ο στενός της φίλος και γνωστός σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος που είναι γνωστός φίλαθλος του Ολυμπιακού. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φορούσε κόκκινη μάσκα και όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι την είδαν να χειροκρατά ένθερμα

Δείτε το σχετικό βίντεο:

That one got the Emma Stone seal of approval 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/JTszy184jn

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 4, 2022