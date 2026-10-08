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GOSSIP - LIFESTYLE

Χήρα του Νίκου Ξυλούρη: "Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα"

γ
clock 16:00 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ουρανία Μελαμπιανάκη έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Η χήρα του Νίκου Ξυλούρη δήλωσε στην εκπομπή Happy Day πως στενοχωριέται που έχασει χάσει τον σύζυγό της 46 χρόνια τώρα, ενώ εκείνη ακόμα ζει.

«Όλη την παράσταση σχεδόν έκλαιγα. Οι αναμνήσεις μου, η ζωή που έχω ζήσει δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο», είπε αρχικά η χήρα του Νίκου Ξυλούρη και πρόσθεσε: «Κλαίω για αυτά που έχασα ακόμη στη ζωή μου, που ζω εγώ και ο Νίκος έχει φύγει τώρα 46 χρόνια». 

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