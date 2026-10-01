Δύο μαύρα πουκάμισα: Η Μαρκέλλα καταρρέει από ενοχές και ντροπή

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Δύο μαύρα πουκάμισα;

Επεισόδιο 11: Η επίθεση στον Φίλιππο σκορπά αναστάτωση στη Χρυσελιά, την ώρα που ο Μάνθος με την επαγγελματική του διαίσθηση βλέπει πίσω από τη ληστεία κάτι πιο σκοτεινό. Η Μαρκέλλα καταρρέει από ενοχές και ντροπή μετά το μπέρδεμα με τα λουλούδια και τη σύγκρουσή της με τον Μανούσο. Εκείνος νιώθει προδομένος κι είναι αποφασισμένος να την κρατήσει μακριά του, όσο κι αν η καρδιά του λέει άλλα. Ταυτόχρονα, ο Σήφης πλησιάζει τη Μαρία, ενώ ο Μιχάλης βλέπει τη Ρίτα να επιστρέφει πιο επικίνδυνη από ποτέ. Και όταν η Μαρκέλλα αποφασίζει να ζητήσει συγγνώμη από τον Μανούσο, μια στιγμή ταραχής θα οδηγήσει σε ένα ατύχημα που αλλάζει τα πάντα.

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