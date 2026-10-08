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GOSSIP - LIFESTYLE

Βογιατζάκη: "Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά, το ζήτημα είναι να χάσω λίγα ακόμα και να μην τα ξαναπάρω"

β
clock 18:00 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Σοφία Βογιατζάκη μίλησε στην εκπομπή Happy Day  και αποκάλυψε πως έχει χάσει συνολικά 36 κιλά και στόχος της είναι να χάσει λίγα ακόμη και να καταφέρει να διατηρήσει το βάρος της.

«Έχω διώξει κι άλλο βάρος. Το ζήτημα είναι να χάσω λίγο ακόμα και να μην τα ξαναπάρω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περίοδος που τα διατηρώ. Δεν στερούμαι κάτι, αν θελήσω την πάστα, θα τη φάω. Έχω χάσει συνολικά 36 κιλά. Περπάτημα κάνω. Δεν έχω χρόνο για γυμναστική. Εντάξει, θα μου πεις αν θες χρόνο βρίσκεις, αλλά δεν την αγαπάω πολύ τη γυμναστική. Περπατάω πολύ μαζί με τον σκύλο», είπε η ηθοποιός.

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