Ατύχημα για τη Σελίν Ντιόν σε συναυλία της στο Παρίσι

Ένα μικρό ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια συναυλίας τηςΣελίν Ντιόν στο Παρίσι, όταν η τραγουδίστρια παραπάτησε και επέσε στη σκηνή, ενώ λίγο νωρίτερα είχε βρεθεί ξανά σε αμηχανία, ξεχνώντας τα λόγια ενός τραγουδιού της.







Η Σελίν Ντιόν εμφανίστησε το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στο στάδιο La Défense Arena και πραγματοποίησε το 11ο από τα 16 live της, με τους θεατές να διασκεδάζουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ ερμήνευε το «Dans un autre monde» και χοροπηδούσε, όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν από τις κερκίδες, η τραγουδίστρια βρέθηκε ξαφνικά στο πάτωμα, καθώς έχασε την ισορροπία της.







Αμέσως, παρόλα αυτά, σηκώθηκε όρθια και έκανε νόημα στο κοινό για να το καθησυχάσει, σηκώνοντας τον αντίχειρά της προς τα πάνω. Η Ντιόν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με απόλυτη επιτυχία χωρίς να διακόψει στιγμή και αποθεώθηκε.

Διαβάστε επίσης

Καρβέλας: "Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα Βίσση για απαγόρευση των τραγουδιών μου"

Μάθιου Πέρι: Οι πρωταγωνιστές των «Friends» αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ του Netflix