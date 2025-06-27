Πόση ώρα μετά το φαγητό είναι ασφαλές να γυμναστείς;

Δε χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να χωνέψεις τελείως πριν ξεκινήσεις τη γυμναστική σου. Καλό, όμως, είναι να δώσεις λίγο χρόνο στο φαγητό να “καθίσει” στο στομάχι σου. Αν έφαγες ένα μέτριο γεύμα, περίμενε 1 – 2 ώρες. Αν απλώς τσιμπολόγησες κάτι, 30 λεπτά είναι αρκετά. Γενικά, είναι χρήσιμο να έχεις φάει κάτι πριν τη γυμναστική, ώστε να έχεις ενέργεια -αλλά χρειάζεται μέτρο, τονίζει ο διατροφολόγος Daniel Preiato στο healthline.

Αν φας πολύ κοντά στην ώρα της άσκησης, ίσως νιώσεις κάποιες ενοχλήσεις. Τέτοιες παρενέργειες μπορούν συνήθως να αποφευχθούν αν αφήσεις λίγο χρόνο να χωνέψεις. Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται και από το είδος της άσκησης που θα κάνεις.

Πότε να ξεκινήσεις γυμναστική μετά το φαγητό

Όταν τρως, το φαγητό πηγαίνει πρώτα στο στομάχι σου και σταδιακά περνάει στο λεπτό έντερο σε μικρές ποσότητες. Συνήθως χρειάζονται 2–4 ώρες για να αδειάσει πλήρως το στομάχι σου. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένεις τόσο, αλλά καλό είναι να δώσεις λίγο χρόνο στο στομάχι σου να επεξεργαστεί το γεύμα.

Για τις περισσότερες γυναίκες, 1–2 ώρες μετά από ένα κανονικό γεύμα ή τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από ένα σνακ είναι αρκετά. Μέχρι τότε, το φαγητό έχει ήδη προχωρήσει αρκετά ώστε να μην σου προκαλέσει ενόχληση. Όσο πιο έντονη είναι η γυμναστική σου, όμως, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος για δυσφορία.

Τι ρόλο παίζει το είδος και η ποσότητα του φαγητού;

Το μέγεθος και η σύνθεση του γεύματός σου επηρεάζουν τον χρόνο που χρειάζεται για να χωνευτεί. Όσο μεγαλύτερο το γεύμα, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστείς πριν ξεκινήσεις άσκηση.

Επίσης, αν το φαγητό έχει πολύ λίπος, πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες, η πέψη του γίνεται πιο αργά. Γεύματα με απλούς υδατάνθρακες ή επεξεργασμένες πρωτεΐνες (όπως σε ορισμένα ροφήματα πρωτεΐνης ή συμπληρώματα) χωνεύονται πιο γρήγορα.

Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη περιλαμβάνουν κρέας, κοτόπουλο, ψάρι κ.λπ. Για να αποφύγεις δυσφορία, προσπάθησε να μη φας ένα μεγάλο, πλούσιο σε λιπαρά και πρωτεΐνη γεύμα λίγο πριν τη γυμναστική.

Πιθανές παρενέργειες

Το πώς θα αντιδράσει το σώμα σου αν φας κοντά στην άσκηση διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, αλλά τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι γαστρεντερικές ενοχλήσεις και πτώση της απόδοσης.

Αν ξεκινήσεις γυμναστική πολύ κοντά στο φαγητό, μπορεί να νιώσεις:

φούσκωμα

ναυτία

κράμπες

παλινδρόμηση (κάψιμο)

εμετό

διάρροια

βαρύτητα ή κόπωση

Αθλήματα αντοχής, όπως το τρέξιμο και η ποδηλασία, συνδέονται συχνότερα με αυτά τα συμπτώματα. Από την άλλη, πιο ήπιες δραστηριότητες όπως το περπάτημα, το γκολφ ή η τοξοβολία είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν τέτοια προβλήματα.

Τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα μπορείς να τα αποφύγεις αν αφήσεις τον απαραίτητο χρόνο για να χωνέψεις.

Μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή σου

Ακόμα κι αν έχεις ανάγκη από ενέργεια πριν τη γυμναστική, αν φας υπερβολικά κοντά σε αυτήν, μπορεί να νιώσεις βαριά και αδύναμη. Πολλές γυναίκες νιώθουν “πεσμένες” όταν ξεκινούν προπόνηση αμέσως μετά το φαγητό.

Μια μικρή μελέτη σε 10 άνδρες μπασκετμπολίστες έδειξε ότι αρκετοί ένιωσαν ναυτία, ρεψίματα και φούσκωμα όταν έφαγαν γεύμα με πρωτεΐνη και υδατάνθρακες πριν την άσκηση, σε σύγκριση με εκείνους που έφαγαν μόνο υδατάνθρακες.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μειώσουν την απόδοσή σου στο γυμναστήριο ή στο άθλημα που αγαπάς.

Πηγή: govastileto.gr

