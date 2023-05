Τεχνητή νοημοσύνη: Έτσι μοιάζει ο τέλειος άνδρας και η ιδανική γυναίκα

Τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης για τον τέλειο άνδρα και την τέλεια γυναίκα έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας και είναι γεμάτα με στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Οι εικόνες του "ιδανικού" άνδρα και της "ιδανικής" γυναίκας έχουν παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αρκετά ανησυχητικά.

Οι εικόνες της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργήθηκαν με τη χρήση ανάλυσης εμπλοκής σε δεδομένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας εργαλεία που εξετάζουν δισεκατομμύρια εικόνες ανθρώπων.

Τα ευρήματα παρακολουθήθηκαν από το The Bulimia Project, μια ομάδα ευαισθητοποίησης για τις διατροφικές διαταραχές, και προειδοποίησαν ότι τα αποτελέσματα των εικόνων είναι «σε μεγάλο βαθμό μη ρεαλιστικά» όσον αφορά τις απεικονίσεις των σωματότυπων.

Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να καταλάβει κανείς γιατί οι εικόνες θα μπορούσαν να είναι τόσο επιζήμιες και προβληματικές για όποιον δεν είναι ένας μαυρισμένος, γυμνασμένος καυκάσιος άνθρωπος.

Για αρχή, οι εικόνες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες δείχνουν μια προκατάληψη για το χρώμα του δέρματος, ενώ οι εικόνες των γυναικών έτειναν να έχουν μια προκατάληψη προς τα ξανθά μαλλιά και τα καστανά μάτια, και για τους άνδρες η προκατάληψη ήταν προς τα καστανά μαλλιά και τα καστανά μάτια.

The Bulimia Project has released a new study examining how artificial intelligence has perceived the “ideal” body based on social media data.

READ MORE: https://t.co/yXtrzEfRPE#TheProjectTV pic.twitter.com/nKJPB8vUE8

— The Project (@theprojecttv) May 17, 2023