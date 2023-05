Google: Αλλάζει για πάντα – Θα απαντάει πλέον σε ερωτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη

H Google σχεδίαζε εδώ και καιρό μια μεταμορφωτική εξέλιξη για το δημοφιλέστερο προϊόν της: την αναζήτηση. H πασίγνωστη εταιρία παρουσίασε το επόμενης γενιάς Google Search, το οποίο πέρα από τα αποτελέσματα που έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε, όπως εικόνες και links ιστοσελίδων, θα δίνει στους χρήστες και απαντήσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Περνώντας σε λεπτομέρειες, το νέο Google θα μπορεί να απαντάει πλέον σε σύνθετα ερωτήματα, ενσωματώνοντας AI περιλήψεις των σχετικότερων αποτελεσμάτων. Παράλληλα, θα υπάρχει ένα νέο 'Converse' κουμπί, το οποίο θα ανοίγει πλαίσιο συζήτησης τύπου chatbot, για να συνεχίσει τη συζήτηση ο χρήστης.

Αυτά τα νέα ‘AI στιγμιότυπα’ θα κάνουν χρήση του ολοκαίνουργιου PaLM2 γλωσσικού μοντέλου της Google και θα παρέχουν στους χρήστες μια σύντομη επισκόπηση του θέματος για το οποίο έκαναν αναζήτηση, μαζί με συνδέσμους προς πηγές.

Αυτές οι περιλήψεις θα εμφανίζονται στο πάνω πάνω μέρος της σελίδας, σπρώχνοντας τα τυπικά αποτελέσματα πιο κάτω στη σελίδα. Αυτό σημαίνει πως η εμπειρία της αναζήτησης θα αλλάξει σημαντικά, ειδικά στα smartphones, αφού το πρώτο πράγμα που θα βλέπει κάποιος πλέον είναι το νέο αυτό AI πλαίσιο.

With our new generative AI experience in Search, you’ll get even more from a single search. You’ll be able to quickly make sense of information with an AI-powered snapshot, pointers to explore more and natural ways to ask. #GoogleIO pic.twitter.com/jgzz97DzEv

— Google (@Google) May 10, 2023