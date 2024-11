Παγκόσμιος συναγερμός: Αποκολλήθηκε μέρος του Ήλιου -Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

Αν υπάρχει κάτι που ποτέ δεν θα θέλαμε να μάθουμε εκτός από το υποθετικό γεγονός ότι το τέλος του κόσμου είναι κοντά, θα ήταν ένα σενάριο στο οποίο ο Ήλιος θα καταστρεφόταν.

Μια πρόσφατη ανακάλυψη των επιστημόνων αναφορικά με τον Ήλιο θα σας αφήσει άναυδους.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν μερικά μάλλον παράξενα φαινόμενα στο διάστημα, από ένα απίστευτο σώμα νερού ηλικίας 12.000.000.000 ετών μέχρι αρχαία πετρώματα από 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά ο ήλιος παραμένει μια οικεία αλλά επικίνδυνη σταθερά.

Πρόκειται για ένα πολύπλοκο άστρο που όπως είναι λογικό είναι δύσκολο να μελετηθεί λόγω της καυτής επιφάνειάς του και του εντυπωσιακού μεγέθους του, αλλά μερικά πράγματα μπορούν να συμβούν που εξακολουθούν να σοκάρουν τους επιστήμονες.

Το πιο πρόσφατο από αυτά έχει αφήσει τους ειδικούς σε πλήρη αμηχανία, καθώς φαίνεται -τουλάχιστον εξωτερικά- σαν ο ήλιος να έχει «σταματήσει να λειτουργεί» με κάποια ιδιότητα.

Η φυσικός του διαστημικού καιρού Dr. Tamitha Skov τόνισε στο X (πρώην Twitter), ότι μέρος της βόρειας προεξοχής του ήλιου έχει αποσπαστεί, δημιουργώντας μια μάλλον έντονη πολική δίνη.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023