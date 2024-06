Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η «πύλη της κόλασης» στη Σιβηρία επεκτείνεται ραγδαία (βίντεο)

Ένας λάκκος πλάτους 200 στρεμμάτων και βάθους σχεδόν 300 μέτρων στα υψίπεδα Yana της Σιβηρίας, γνωστός ως «κρατήρας Batagaika», επεκτείνεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο αποκαλούμενος «πύλη της κόλασης», κρατήρας Batagaika σχηματίστηκε για πρώτη φορά όταν το λιώσιμο του «μόνιμου πάγου» μέσα στη σιβηρική τούνδρα άρχισε να απελευθερώνει τόνους προηγουμένως παγωμένου μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου, στην ατμόσφαιρα της Γης.

Τώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, νέα έρευνα ανακάλυψε ότι ο ρυθμός του μεθανίου και άλλων αερίων άνθρακα που απελευθερώνονται καθώς ο κρατήρας βαθαίνει έχει φτάσει τους 4000 με 5000 τόνους ετησίως.

Ο παγετωνολόγος Alexander Kizyakov, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, συνεργάστηκε με δώδεκα άλλους ερευνητές για τη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα στο περιοδικό Geomorphology. Ο Kizyakov και οι συνάδελφοί του διαπίστωσαν ότι ο κρατήρας έχει σχεδόν φτάσει στο υπόβαθρο, πράγμα που σημαίνει ότι το λιώσιμο του μόνιμου πάγου που απομένει να λιώσει, και έτσι να δημιουργήσει περαιτέρω κατάρρευση, έχει σχεδόν όλο λιώσει.

Όμως ο Kizyakov, ο οποίος διδάσκει στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας στη Ρωσία, σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη δυνατότητες το λιώσιμο να συνεχιστεί πλευρικά.

'Αναμένεται επέκταση κατά μήκος των περιθωρίων και προς τα πάνω', δήλωσε ο Kizyakov στο Atlas Obscura.

'Αυτή η πλευρική επέκταση περιορίζεται επίσης από την εγγύτητα του μητρικού πετρώματος, η κορυφή του οποίου προφανώς ανέρχεται στη σέλα μεταξύ των πλησιέστερων βουνών περίπου 550 μέτρα [1805 πόδια] προς τα πάνω', εξήγησε.

The Batagaika Crater, located in the Chersky Range of Siberia, Russia, is the largest permafrost crater in the world. A kilometer long, 100m deep, and growing, it has been sinking due to thawing permafrost since the 1960s. pic.twitter.com/3pDUqEqamY

— Daily Overview (@DOverview) November 30, 2023