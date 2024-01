Η πρωτοχρονιάτικη λάμψη από το διάστημα σε εικόνες της NASA

Μπορεί η λάμψη από τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς 2024 σε πολλά μέρη του πλανήτη να είναι εξαιρετική, ωστόσο ξεχωριστή είναι η εικόνα από το διάστημα όπως αποτυπώνεται από τον φακό της NASA.

Σε ανάρτησή του στο X το διαστημικό κέντρο Johnson Space Center της NASA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το διάστημα την ώρα που γινόταν η αλλαγή του χρόνου σε διάφορα σημεία της γης.

Οι φωτογραφίες της NASA συνοδεύονται και από μια ευχή για το νέο έτος: «Σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά που να λάμπει τόσο φωτεινά όσο τα φώτα της πόλης από το διάστημα».

Wishing you a new year that sparkles as bright as the city lights from space ✨ pic.twitter.com/VGgWl0lVAx

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 1, 2024