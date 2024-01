Η ομορφότερη φωτογραφία του 2023 από το τηλεσκόπιο James Webb

Την καλύτερη φωτογραφία του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb ανακοίνωσε η NASA με βάση τις προτιμήσεις του κοινού.

Σε σχετική ανάρτησή στο X αναφέρεται πως «όλοι σας επιλέξατε τον M51 ως την κορυφαία εικόνα του τηλεσκοπίου James Webb για το 2023! Σας ευχαριστούμε που ψηφίσατε. Ανυπομονούμε να σας προσφέρουμε ακόμη περισσότερη επιστήμη το 2024»

Οι ελικοειδείς βραχίονες του σπειροειδούς γαλαξία M51 εκτείνονται με εντυπωσιακό τρόπο σε αυτή την εικόνα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της σύμπραξης NASA/ESA/CSA. Οι σπειροειδείς γαλαξίες διαθέτουν εξέχοντες, καλά αναπτυγμένους σπειροειδείς βραχίονες όπως αυτοί που παρουσιάζονται σε αυτή την εικόνα. H εικόνα αποτυπώθηκε από το Mid-InfraRed Instrument (MIRI) του τηλεσκοπίου James Webb και δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο Αύγουστο.

Σε αυτή την εικόνα το επανεπεξεργασμένο αστρικό φως από κόκκους σκόνης και μόρια στο μέσο του γαλαξία φωτίζει εξαιρετικά. Κενές κοιλότητες και φωτεινά στίγματα εναλλάσσονται και δίνουν την εντύπωση κυματισμών που διαδίδονται από τους σπειροειδείς βραχίονες, αναφέρει η Nasa. Οι κίτρινες συμπαγείς περιοχές υποδηλώνουν τα νεοσύστατα αστρικά σμήνη του γαλαξία.

Ο M51 - γνωστός και ως NGC 5194 - βρίσκεται περίπου 27 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη στον αστερισμό Canes Venatici και είναι παγιδευμένος σε μια ταραχώδη σύνδεση με τον γείτονά του, τον γαλαξία νάνο NGC 5195. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο γαλαξιών τους έχει καταστήσει ένα από τα καλύτερα μελετημένα ζεύγη γαλαξιών στον νυχτερινό ουρανό.

Drum roll please... 🥁

You all selected M51 as the top Webb image of 2023! Download the image in full-resolution here: https://t.co/6i0ZsjGGuQ

Thanks for voting in our tournament. We’re looking forward to bringing you even more science in 2024. Happy New Year's Eve! pic.twitter.com/sgJ7q2Giah

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 31, 2023