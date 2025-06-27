Εντυπωσιακό πορτρέτο του γαλαξία της Ανδρομέδας

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα εντυπωσιακή εικόνα του γαλαξία της Ανδρομέδας. Πρόκειται για μια σύνθετη εικόνα περιέχει δεδομένα της Ανδρομέδας που λήφθηκαν από μερικά από τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια στον κόσμο σε διαφορετικά μήκη κύματος φωτός και αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του μεγαλύτερου γαλαξία του Τοπικού Σμήνους γαλαξιών στο οποίο ανήκει και ο δικός μας γαλαξίας.

Αυτή η εικόνα περιλαμβάνει ακτίνες Χ από το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων Χ Chandra της NASA και το διαστημικό τηλεσκόπιο XMM-Newton του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Περιλαμβάνει επίσης δεδομένα από τα διαστημικά τηλεσκόπια GALEX και Spitzer, τον Δορυφόρο Αστρονομίας Υπερύθρων, COBE, Planck και Herschel από επίγεια τηλεσκόπια (Jakob Sahner και Tarun Kottary) και άλλες πηγές.

Εκτιμάται ότι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι 25% μεγαλύτερος από τον δικό μας και διαθέτει τριπλάσιο αριθμό άστρων. Οι παρατηρήσεις των αστρονόμων δείχνουν ότι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, κινείται προς τον δικό μας γαλαξία και σε περίπου 5 δισ. έτη θα υπάρξει μια σύγκρουση που θα διαλύσει το γαλαξία μας δημιουργώντας μέσω της συγχώνευσης ένα νέο γαλαξία. Κάποιες μελέτες έχουν υποδείξει ότι ο Ήλιος (και η Γη μαζί του) θα μπορούσαν να βρεθούν στο κέντρο αυτού του συγχωνευμένου, μελλοντικού γαλαξία, σε μια κολοσσιαία μαύρη τρύπα. Θα μπορούσε επίσης ο Ήλιος να εκτιναχθεί στο διαγαλαξιακό Διάστημα.

Πρόσφατη μελέτη πάντως δείχνει ότι το τέλος του γαλαξία μας δεν είναι δεδομένο αφού υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να αποφύγει την καταστροφή του. Ο γαλαξίας μας και εκείνος της Ανδρομέδας κινούνται ο ένας προς τον άλλον με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Image

Πηγή: Naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τα μικρόβια δημιουργούν το καύσιμο του μέλλοντος — Ακόμα φθηνότερο από τη βενζίνη