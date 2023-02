Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Προυσιάζεται το βιβλίο "Θεωρία Μετασχηματισμού"

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Θεωρία Μετασχηματισμού» που μόλις εκδόθηκε από την ΕΕΕΕ.

Το βιβλίο αποτελεί μετάφραση στα ελληνικά του εμβληματικού βιβλίου του Jack Mezirow Transformative Dimensions of Adult Learning (η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1991 από τον εκδοτικό οίκο Wiley, Jossey Bass).

Το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε φοιτήτριες και φοιτητές που μελετούν τις θεωρίες και πρακτικές της μάθησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε ερευνήτριες και ερευνητές του ευρύτερου χώρου των επιστημών της αγωγής.

Η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου έγινε από τον Αλέξη Κόκκο, η μετάφραση από τον Γιώργο Κουλαουζίδη, και η γλωσσική επιμέλεια από την Έφη Κωσταρά.

Την εκδήλωση θα προλογίσουν εκ μέρους του ΕΑΠ Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Πρόεδρος του ΕΑΠ, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ Μανώλης Κουτούζης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καθηγητής Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων στο ΕΑΠ Ομιλητές Steven Brookfield, part-time Antioch University Distinguished Scholar, Adjunct Professor at Teachers College, Columbia University (New York) and Emeritus Professor at the University of St. Thomas (Minneapolis-St. Paul) Chad Hoggan, Associate Professor of Adult & Lifelong Education, North Carolina State University, USA, Co-editor Journal of Transformative Education Αλέξης Κόκκος, Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ, Πρόεδρος της ΕΕΕΕ Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ Έφη Κωσταρά, μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ: https://forms.gle/AP3dL2B4Zha8TBUV9 (οι θέσεις είναι περιορισμένες) Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο [email protected] και στο τηλέφωνο 2106012297 (ΕΕΕΕ)

