Ήλιος: «Έσπασε» κομμάτι του και δημιούργησε πολική δίνη (βίντεο)

Στις 2 Φεβρουαρίου 2023, ένα μέρος του Ήλιου αποκόπηκε, δημιούργησε μια τεράστια δίνη που στροβιλίστηκε με αδιανόητη ταχύτητα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας άφωνους ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο.

Το περίεργο αυτό φαινόμενο, το οποίο διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες, έγινε viral όταν η Ταμίθα Σκοβ, ερευνήτρια της οργάνωσης «The Aerospace Corporation» στην Καλιφόρνια, μοιράστηκε ένα βίντεο του Αστεροσκοπείου Solar Dynamics της ΝASA με τους ακολούθους της.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023