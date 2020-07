Βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από τον 7ο όροφο

Περίπου στη μία μετά το μεσημέρι αναμένεται να αναρτηθούν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου ( ), πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαία και στα ελληνικά.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 20 Ιουλίου.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/panellinies-2020-anakoinonontai-oi-vathm...

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram