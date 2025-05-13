Την Τετάρτη (14/5) οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια - Αναβάλλονται τα μαθήματα

Στις 7.00 το πρωί ανοίγουν αύριο, Τετάρτη 14 Μαϊου 2025, οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας για τις φοιτητικές εκλογές. Την απόφαση έλαβε το διαπαραταξιακό συμβούλιο των φοιτητών.







Η διαδικασία, η οποία διεξάγεται εντός των σχολών, θα διαρκέσει έως τις 19.00. Ωστόσο, επειδή το ωράριο της εκλογικής διαδικασίας αποφασίζει ξεχωριστά ο κάθε φοιτητικός σύλλογος, με αποτέλεσμα να σημειώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορές, συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται πριν προσέλθουν στις κάλπες από το Σύλλογό τους.







Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Φοιτητικού Συλλόγου έχει ήδη ορίσει και ανακοινώσει τις πανεπιστημιακές αίθουσες, που θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις φοιτητικές εκλογές

Για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, θα πρέπει να έχει μαζί του κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, δηλαδή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Αντίθετα, δεν μπορεί να γίνει δεκτός εάν προσέλθει για να ψηφίσει κάποιος μόνο με το φοιτητικό πάσο.







Στην περίπτωση, που δεν έχει κάποιος στη διάθεσή του τα ανωτέρω, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές με βεβαίωση που χορηγεί η γραμματεία του Τμήματος, κατόπιν σχετικού ελέγχου της καρτέλας του φοιτητή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι όντως εγγεγραμμένος στα μητρώα.

Αναβολή μαθημάτων

Την Τετάρτη 14 Μαϊου 2025, ημέρα φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα ΑΕΙ, λόγω της αυξημένης προσέλευσης των φοιτητών στις αίθουσες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

