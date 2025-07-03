Τέμπη: Συγγενείς των θυμάτων κατηγορούν τον Τριαντόπουλο για παραποίηση του τόπου του δυστυχήματος

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην ανακριτική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών, με συγγενείς θυμάτων να καταθέτουν επίσημα δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος έπειτα από απόφαση της Βουλής.

Η δήλωση κατατέθηκε στην ανώτατη δικαστική λειτουργό που έχει αναλάβει την ανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης, και αφορά συγκεκριμένα πράξεις και παραλείψεις του πρώην υφυπουργού, οι οποίες – σύμφωνα με τους συγγενείς – αλλοίωσαν καθοριστικά την εικόνα του τόπου του δυστυχήματος και επηρέασαν ανεπανόρθωτα την πορεία της έρευνας.

Οι οικογένειες των Χρήστου Βλάχου, Δημήτρη και Νίκου Πλακιά και Δημήτρη Μασσαλή κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο σκιαγραφούν το πλαίσιο ενέργειας κρατικών παραγόντων που – κατά τους ίδιους – δεν συνιστούσε απλώς αμέλεια, αλλά συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης. Αναφέρονται ιδιαίτερα στο «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος, πριν ολοκληρωθούν κρίσιμες ενέργειες από τις ανακριτικές αρχές, γεγονός που – όπως λένε – αλλοίωσε πειστήρια, εξαφάνισε ίχνη και κατέστησε αδύνατη τη συλλογή σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων.

Η καταγγελία τους δεν περιορίζεται μόνο στις ευθύνες του πρώην υφυπουργού αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά ενεργειών που κατ’ αυτούς συνιστούν υπονόμευση της ίδιας της δικαστικής διερεύνησης, η οποία επλήγη όχι μόνο στη διαδικαστική της ακρίβεια αλλά και στην ηθική της υπόσταση.

Μάλιστα, δεν παραλείπουν να τονίσουν ότι η παραποίηση του χώρου του δυστυχήματος ανάγκασε τους ίδιους να μετατραπούν σε ερευνητές, προκειμένου να συλλέξουν όσα στοιχεία μπορούσαν, σε μια στιγμή βαθύτατου πένθους και ψυχικής κατάρρευσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα, η παρέμβαση στον τόπο της τραγωδίας δεν ήταν αθώα. Ήταν – κατά τους συγγενείς – μια πολιτικά οργανωμένη απόπειρα να υπονομευθεί η ανάκριση, να αποδοθούν ευθύνες όσο το δυνατόν χαμηλότερα στην ιεραρχία και να διασωθούν πρόσωπα που έφεραν θεσμική ευθύνη.

Σοκ στο παγκόσμιο ποδοσφαιρο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ντιόγκο Ζότα της Λίβερπουλ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απειλές σε αγρότη και πιέσεις σε υπάλληλο που κατήγγειλε το σκάνδαλο (βίντεο)

Πύρινη κόλαση στην Ιεράπετρα - Εικόνες αποκάλυψης με καμένα σπίτια και εκτάσεις