Τέλος στο ψάξιμο για φθηνή βενζίνη - Νέα λειτουργία στο Google Maps δείχνει πλέον τις τιμές

Νέα δυνατότητα που επιτρέπει στους οδηγούς να συγκρίνουν τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια προσφέρει πλέον το Google Maps. Η λειτουργία τέθηκε σε εφαρμογή από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα, κατά την αναζήτηση βενζινάδικων, να βλέπουν όχι μόνο τη θέση τους στον χάρτη αλλά και τις τιμές των καυσίμων.

Με τη νέα λειτουργία, οι οδηγοί μπορούν να έχουν μια πιο άμεση εικόνα των διαθέσιμων επιλογών και να εντοπίζουν ευκολότερα τα πρατήρια με τις χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, κάτω από τις αναγραφόμενες τιμές εμφανίζεται και σχετική επισήμανση όταν τα στοιχεία δεν έχουν ενημερωθεί πρόσφατα, με την ένδειξη: «Ισχύουσα τιμή πριν από περισσότερες από 24 ώρες».

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των καυσίμων επηρεάζεται έντονα από τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με το BBC, οι χάρτες της Apple δεν προσφέρουν αντίστοιχη ενσωματωμένη δυνατότητα εμφάνισης των τιμών καυσίμων, αν και ορισμένες εφαρμογές τρίτων μπορούν να συνδεθούν με τους χάρτες της σε iPhone.

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