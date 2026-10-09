ΠΑΡ.09 Οκτ 2026 17:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου που παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη λεωφόρο Μεσογείων

Λεωφορείο
clock 16:42 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στη σύλληψη 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τρχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) μετά την ταυτοποίησή του σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και τον εμφάνιζε να παραβιάζει δύο ερυθρούς σηματοδότες στη λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βίντεο καταγράφηκε το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2026, στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου. Σε αυτό ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιεί επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας και να παραβιάζει δύο ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το βιντεοληπτικό υλικό διερευνήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 65χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης 

Κρήτη: «Γονατίζουν» οι μικρές επιχειρήσεις - Ξανά εκτός κυβερνητικής στήριξης - «Το ενεργειακό έχει ξεφύγει»

Κρήτη - ζωοκλοπές: Η πλούσια δράση της ομάδας και τι ερευνούν οι Αρχές

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λεωφορειο Μεσογειων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis