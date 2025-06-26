ΔΕΥ.06 Απρ 2026 07:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι Ηγουμενίτσας (βίντεο)
clock 12:15 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σύγκρουση πλοίων υπήρξε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όταν πλοίο που μετέφερε ασυνόδευτα φορτία και 34 άτομα πλήρωμα, προσέκρουσε – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – στο ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ με 95 μέλη πληρώματος, κατά την προσπάθειά του να δέσει.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε εισροή υδάτων.

Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος για πιθανές ζημιές, σύμφωνα με το thespro.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηγουμενίτσα Πλοία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis