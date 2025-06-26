Σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι Ηγουμενίτσας (βίντεο)

Σύγκρουση πλοίων υπήρξε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όταν πλοίο που μετέφερε ασυνόδευτα φορτία και 34 άτομα πλήρωμα, προσέκρουσε – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – στο ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ με 95 μέλη πληρώματος, κατά την προσπάθειά του να δέσει.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε εισροή υδάτων.

Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος για πιθανές ζημιές, σύμφωνα με το thespro.

