Στο 7,9% η ανεργία τον Μάιο
ανεργία
Στο 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,5% τον Μάιο 2024 και του 8,3% τον Απρίλιο 2025.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 370.369 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 128.709 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2024 (25,8%) και μείωση κατά 19.260 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (4,9%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 9,8% από 13,7% τον Μάιο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,2% από 7,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 19,9% από 25,2% τον Μάιο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,1% από 9,6%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.346.499 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 86.787 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2024 (2%) και κατά 30.268 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (0,7%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.036.385 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 14.438 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2024 (0,5%) και μείωση κατά 13.363 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 (0,4%).

Ανεργία
