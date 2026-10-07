Ποινική δίωξη σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των άλλων κατηγορουμένων

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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη αφορά:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Τι κατέθεσαν τραγουδιστές στην Αστυνομία

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.gr, στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν στην Αστυνομία, μεταξύ άλλων, οι Σώτης Βολάνης, Κέλυ Κελεκίδου και Αλέκος Ζαζόπουλος, οι οποίοι εργάζονταν σε καταστήματα όπου, αφανής ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.

Οι ίδιοι δήλωσαν ότι ήταν δηλωμένοι και πληρώνονταν από τις εικονικές εταιρείες, ενώ για τα ζητήματα της εργασίας τους συνεννοούνταν με τον Καμπούρη.

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