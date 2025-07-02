Πανικός από φωτιά σε λεωφορείο -Για 300 μέτρα κινούνταν βγάζοντας καπνούς (εικόνες)

Σε λεωφορείο που κινούνταν εκτός δρομολογίου ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα ο οδηγός να το ακινητοποιήσει και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Λαρίσης στον Βόλο. Για 300 μέτρα το λεωφορείο κινούνταν βγάζοντας καπνούς από τη μηχανή και ο οδηγός το ακινητοποίησε, ενώ κάλεσε αμέσως την Πυροσβεστική.

Στην περιοχή και συγκεκριμένα στον κόμβο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 6 οχήματα και 10 άνδρες, για να διαπιστώσουν πώς η φωτιά είχε εκδηλωθεί στον κινητήρα, που έχανε λάδια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ κ. Νίκο Ευαγγελινό, το λεωφορείο κινούνταν εκτός δρομολογίου και ενδεχομένως έγινε βραχυκύκλωμα καθώς λίγο νωρίτερα το είχε ο οδηγός στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το gegonota.news, ο οδηγός δεν κινδύνευσε.

