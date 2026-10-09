Νέοι κανόνες στους δρόμους: Ποιους αφορά η απαγόρευση οδήγησης τις μεταμεσονύκτιες ώρες

Μεγάλες ανατροπές έρχονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους, καθώς μπαίνει στο «μικροσκόπιο» η νυχτερινή οδήγηση. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων, εξετάζονται και εφαρμόζονται μέτρα που βάζουν «μπλόκο» στις μεταμεσονύκτιες διαδρομές για δύο συγκεκριμένες ομάδες οδηγών: τους νέους κάτω των 18 ετών και τους ηλικιωμένους.



Το μέτρο δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική πρόταση, καθώς σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης είναι ήδη πραγματικότητα, δείχνοντας τον δρόμο για το τι ενδέχεται να ακολουθήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

1. Νέοι οδηγοί: Απαγόρευση στο «Transit» της νύχτας

Η αρχή έγινε από τη Φινλανδία, η οποία εισήγαγε αυστηρούς περιορισμούς για τους εφήβους που αποκτούν άδεια οδήγησης στα 17 τους έτη.



• Το μέτρο: Στους συγκεκριμένους οδηγούς απαγορεύεται ρητά να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι από τις 00:00 έως τις 05:00, ακόμη και αν στο κάθισμα του συνοδηγού βρίσκεται ενήλικας. Μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 2026, οι οδηγοί αυτοί υποχρεούνται να φέρουν και ειδικό αναγνωρίσιμο σήμα στο όχημά τους.



• Ο λόγος της απαγόρευσης: Οι στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων είναι αμείλικτες. Οι νεαροί οδηγοί στερούνται οδηγικής εμπειρίας, ενώ οι μεταμεσονύκτιες ώρες συνδέονται συχνά με την κόπωση, την μειωμένη προσοχή, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη βραδινή διασκέδαση.

2. Ηλικιωμένοι: Το πρόβλημα της μειωμένης ορατότητας

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα που βρίσκεται στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών είναι οι οδηγοί άνω των 70 ή 75 ετών. Στις συζητήσεις που γίνονται στα ευρωπαϊκά όργανα για την αναθεώρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας, έχει προταθεί ο περιορισμός της νυχτερινής κίνησης για άτομα προχωρημένης ηλικίας.



• Γιατί κρίνεται επικίνδυνη η νύχτα: Με την πάροδο του χρόνου, η νυχτερινή όραση φθείρεται σημαντικά. Παθήσεις όπως ο καταρράκτης, η δυσκολία προσαρμογής των ματιών από το σκοτάδι στο φως και η έντονη θάμβωση που προκαλούν οι σύγχρονοι προβολείς (LED) των αντίθετα ερχόμενων οχημάτων, καθιστούν τη νυχτερινή οδήγηση εξαιρετικά επίπονη. Αν σε αυτό προστεθούν οι πιο αργοί χρόνοι αντίδρασης, ο κίνδυνος ατυχήματος πολλαπλασιάζεται.

Τι ισχύει για την Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθεσία που να απαγορεύει οριζόντια τη νυχτερινή οδήγηση σε κάποια ηλικιακή ομάδα.



Ωστόσο, η χώρα μας ακολουθεί αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για τους ηλικιωμένους:



• Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης κάθε 3 χρόνια, περνώντας από ιατρικές εξετάσεις (παθολόγο και οφθαλμίατρο).



• Μετά το 80ό έτος, η ανανέωση γίνεται κάθε 2 χρόνια και οι έλεγχοι γίνονται ακόμη πιο αυστηροί, καθώς απαιτείται εξέταση και από άλλες ειδικότητες (ωτορινολαρυγγολόγο, νευρολόγο ή ψυχίατρο).



Αν κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων διαπιστωθεί σοβαρό πρόβλημα με τη νυχτερινή όραση ή τα αντανακλαστικά, οι γιατροί έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν ειδικό κωδικό περιορισμού πάνω στο δίπλωμα, ο οποίος επιτρέπει στον οδηγό να κινείται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας (π.χ. μία ώρα μετά την ανατολή έως μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου).

Το μέλλον των μετακινήσεων

Η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι οι έλεγχοι θα γίνονται όλο και πιο προσωποποιημένοι. Στόχος δεν είναι ο αποκλεισμός των πολιτών από την κινητικότητα, αλλά η διασφάλιση ότι όσοι βρίσκονται στον δρόμο κατά τις δύσκολες νυχτερινές ώρες, είναι σε θέση να οδηγήσουν με απόλυτη ασφάλεια για τους ίδιους και τους γύρω τους.



Θέλετε να προσθέσουμε στο άρθρο περισσότερες λεπτομέρειες για τους ιατρικούς κωδικούς περιορισμού που μπαίνουν στα ελληνικά διπλώματα ή να εστιάσουμε στις ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες;

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