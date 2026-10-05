Νέα Ιωνία: Προφυλάκιση για τον 35χρονο που επιτέθηκε και δάγκωσε την οδηγό ταξί

Ο 35χρονος που κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ο συνήγορός του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα το dikastiko.gr.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιβιβάστηκε στο ταξί που οδηγούσε η 54χρονη γυναίκα, με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Εκεί θύτης και θύμα φαίνεται να διαπληκτίστηκαν γιατί δεν δούλευε καλά στο σημείο, το μηχάνημα POS με αποτέλεσμα η γυναίκα να δεχθεί άγρια επίθεση από τον 35χρονο, ο οποίος φωνάζοντας «θα σε σκοτώσω», έκοψε με τα δόντια του κομμάτι από το αυτί της.

Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον κατηγορούμενο και να βγει από το όχημα. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη αργότερα από πλήρωμα της ΔΙΑΣ, ενώ η οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Νέο χτύπημα στην Αχαρνών: Πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια - Δεν εξερράγη

Νέα Ιωνία: Δάγκωσε την οδηγό ταξί, της έκοψε το αυτί και την κυνηγούσε στον δρόμο