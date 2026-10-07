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Εσείς ξέρετε πώς λέγεται στα ελληνικά η "μπομπονιέρα";

μπομπονιέρα
clock 14:28 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το διακοσμητικό δωράκι με τα κουφέτα που προσφέρουμε σε γάμους και βαφτίσεις κρύβει μια συναρπαστική ιστορία. Η μπομπονιέρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ελληνικών εορτασμών, όμως η καταγωγή της λέξης δεν είναι ελληνική αλλά γαλλική. Λίγοι γνωρίζουν πώς αυτό το γλυκό έθιμο ταξίδεψε από τη Γαλλία και εντάχθηκε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις.

μπομπονιέρα κουφέτα

Η γαλλική καταγωγή της λέξης μπομπονιέρα

Ο όρος δανείστηκε από τη γαλλική λέξη bonbonnière, που στη μητρική της γλώσσα περιέγραφε ένα κομψό κουτάκι ή δοχείο. Μέσα σε αυτό φυλάσσονταν τα bonbons, δηλαδή οι καραμέλες και τα γλυκά λιχουδιάσματα που απολάμβαναν οι αριστοκράτες. Το μικρό αυτό κουτί αποτελούσε σύμβολο φιλοξενίας και γλυκιάς προσφοράς στους καλεσμένους.

μπομπονιέρα

Πώς η μπομπονιέρα έγινε ελληνική παράδοση

Με την πάροδο των δεκαετιών, ο γαλλικός όρος ενσωματώθηκε φυσικά στην ελληνική γλώσσα και καθημερινότητα. Η μπομπονιέρα μετεξελίχθηκε από απλό δοχείο γλυκισμάτων σε τελετουργικό δώρο που συνοδεύει τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής μας. Σήμερα, κανένας γάμος ή βάφτιση δεν ολοκληρώνεται χωρίς τη διανομή μπομπονιερών στους καλεσμένους.

Αν επιχειρούσαμε να μεταφράσουμε τον όρο στα καθαρά ελληνικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις όπως:

Μεταξύ των πιθανών αποδόσεων βρίσκονται οι όροι «κουφετοθήκη», «δοχείο για κουφέτα» ή ακόμη και «σακουλάκι με κουφέτα».

Παρόλα αυτά, καμία από τις παραπάνω αποδόσεις δεν κατάφερε να αντικαταστήσει τη γαλλική λέξη. Η μπομπονιέρα παρέμεινε αναλλοίωτη στη χρήση της, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά ριζώθηκε στην ελληνική κουλτούρα.

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