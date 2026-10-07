Εσείς ξέρετε πώς λέγεται στα ελληνικά η "μπομπονιέρα";

Το διακοσμητικό δωράκι με τα κουφέτα που προσφέρουμε σε γάμους και βαφτίσεις κρύβει μια συναρπαστική ιστορία. Η μπομπονιέρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ελληνικών εορτασμών, όμως η καταγωγή της λέξης δεν είναι ελληνική αλλά γαλλική. Λίγοι γνωρίζουν πώς αυτό το γλυκό έθιμο ταξίδεψε από τη Γαλλία και εντάχθηκε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις.
Η γαλλική καταγωγή της λέξης μπομπονιέρα
Ο όρος δανείστηκε από τη γαλλική λέξη bonbonnière, που στη μητρική της γλώσσα περιέγραφε ένα κομψό κουτάκι ή δοχείο. Μέσα σε αυτό φυλάσσονταν τα bonbons, δηλαδή οι καραμέλες και τα γλυκά λιχουδιάσματα που απολάμβαναν οι αριστοκράτες. Το μικρό αυτό κουτί αποτελούσε σύμβολο φιλοξενίας και γλυκιάς προσφοράς στους καλεσμένους.
Πώς η μπομπονιέρα έγινε ελληνική παράδοση
Με την πάροδο των δεκαετιών, ο γαλλικός όρος ενσωματώθηκε φυσικά στην ελληνική γλώσσα και καθημερινότητα. Η μπομπονιέρα μετεξελίχθηκε από απλό δοχείο γλυκισμάτων σε τελετουργικό δώρο που συνοδεύει τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής μας. Σήμερα, κανένας γάμος ή βάφτιση δεν ολοκληρώνεται χωρίς τη διανομή μπομπονιερών στους καλεσμένους.
Αν επιχειρούσαμε να μεταφράσουμε τον όρο στα καθαρά ελληνικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εκφράσεις όπως:
Μεταξύ των πιθανών αποδόσεων βρίσκονται οι όροι «κουφετοθήκη», «δοχείο για κουφέτα» ή ακόμη και «σακουλάκι με κουφέτα».
Παρόλα αυτά, καμία από τις παραπάνω αποδόσεις δεν κατάφερε να αντικαταστήσει τη γαλλική λέξη. Η μπομπονιέρα παρέμεινε αναλλοίωτη στη χρήση της, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά ριζώθηκε στην ελληνική κουλτούρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κρήτη: Σε εξέλιξη οι αυτοψίες μετά τη θεομηνία – Δύο «κόκκινα» κτίρια στην Ιεράπετρα
Κρήτη: Το φιάσκο του ΟΣΔΕ κοστίζει στο νησί 100 εκατ. ευρώ - Καθυστερούν οι αγροτικές επιδοτήσεις