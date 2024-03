Επεισόδια στο Σύνταγμα με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Βίντεο από την στιγμή των ξυλοδαρμών

Σοβαρό επεισόδιο με οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τους “16” του Conference League, με τα video να δείχνουν άγριο ξύλο με πολλά άτομα στο Σύνταγμα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα αραβικής καταγωγής, ο οποίος και δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού πέταξε και ένα μπουκάλι εναντίον τους, στο Μετρό στο Σύνταγμα.

Στα video που κυκλοφορούν όμως ήδη στα social media, φαίνονται αρκετές μάχες σώμα με σώμα στα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος, με μπουνιές και κλωτσιές να δημιουργούν εικόνες τρόμου.

Θυμίζουμε ότι περισσότεροι από 1.500 οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον αγώνα της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό στους “16” του Conference League.

🇮🇱🇬🇷ISRAEL vs GREECE - RIOT BREAKS OUT BEFORE GAME

Violence breaks out before the Maccabi Tel Aviv vs. Olympiakos game in Greece as fans clash, sparked by a local man shouting "Pak Israel."

Source: Yediot News

