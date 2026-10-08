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ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας 100 και 199 – Στο 112 οι κλήσεις για έκτακτη ανάγκη

περιπολικό
clock 14:54 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Προσωρινή δυσκολία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολίτες που επιχειρούν να επικοινωνήσουν με τους αριθμούς 100 της Άμεσης Δράσης και 199 της Πυροσβεστικής λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας.

Για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι πολίτες παρακαλούνται να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Για την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι πολίτες παρακαλούνται να καλούν τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Η σύσταση ισχύει για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες του παρόχου τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον αριθμό 100 της Άμεσης Δράσης παρακαλούνται να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112».

«Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος»

«Ανακοινώνουμε ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις  Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρακαλούμε τους πολίτες που θέλουν να καλέσουν στον αριθμό 199, να καλούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112».

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