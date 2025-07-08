ΔΕΔΔΗΕ: Δεν θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Καθ΄όλη τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών του καύσωνα που θα επικρατήσουν στη χώρα μας τις προσεχείς ημέρες, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει καμία προγραμματισμένη εργασία για τη συντήρηση του Δικτύου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διαχειριστής το σύνολο του τεχνικού προσωπικού και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιριών, βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα προκειμένου να επέμβει άμεσα σε τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στο Δίκτυο από τις ακραίες καιρικές συνθήκες..

