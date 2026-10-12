Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Προφυλακιστέοι ο Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις Αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας περίπου στις 13:30, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες και αρνήθηκε την εμπλοκή του. Παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, αρνείται τις κατηγορίες και έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη.

«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Φίλιππος Καμπούρης.

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», προσέθεσε.

Μετά τον Φίλιππο Καμπούρη, απολογήθηκε για περίπου μία ώρα η σύζυγός του και σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους οι λογιστές

Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής (11/10), φαίνεται να δήλωσαν πως έκαναν την δουλειά τους βάση της εντολής που είχαν και ότι ο ρόλος τους ήταν διεκπεραιωτικός.

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει», είπε ένας εκ των λογιστών. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως «το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».

Έτερος εκ των λογιστών που απολογήθηκαν είπε ότι το γραφείο του «επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».

Στο επίκεντρο ο οδηγός delivery με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας». Φαίνεται πως διαχειριζόταν τις 13 εικονικές εταιρείες, και εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.

«Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα», υποστήριξε.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα και το πλημμέλημα, της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

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