Απάτη από γνωστή influencer: Πήρε ρούχα αξίας 2.500 ευρώ για να τα διαφημίσει και δεν τα επέστρεψε ποτέ

Νομικά ετοιμάζεται να κινηθεί ιδιοκτήτρια μπουτίκ από την Κύπρο εναντίον γνωστής Ελληνίδας influencer, η οποία φέρεται να την εξαπάτησε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το γνωστό μοντέλο και influencer πήρε προ 4 μηνών ρούχα αξίας 2.500 ευρώ από την εν λόγω μπουτίκ, για φωτογράφιση και εμπορική προώθηση, και δεν τα επέστρεψε ποτέ.

Μάλιστα, όπως κατήγγειλε η επιχειρηματίας μιλώντας στην εκπομπή, η ίδια έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει με την influencer προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, ωστόσο, εκείνη επικαλείται λόγους υγείας, και δεν απαντά σε κλήσεις ή μηνύματα.

Όσα κατήγγειλε η επιχειρηματίας από την Κύπρο για τη γνωστή Ελληνίδα influencer που φέρεται να την εξαπάτησε

«Εγώ διατηρώ μία μπουτίκ με γυναικείο ρουχισμό στην Κύπρο και λάβαμε ένα μήνυμα από μία influencer της Ελλάδας, ότι θα ήθελε να διαφημίσει τα ρούχα μας. Επικοινωνήσαμε μαζί της και μας ζήτησε κάποια λεφτά προκαταβολή για να πληρώσει φωτογράφους και συνεργάτες για αυτόν τον σκοπό. Ήταν πάρα πολύ επίμονη, έπαιρνε 3-4 φορές τηλέφωνο την ημέρα μέχρι να της στείλουμε τα λεφτά. Δεν ήταν πολλά τα λεφτά στην αρχή, γιατί της είπαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε πρώτα και να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει και μετά να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας», ανέφερε αρχικά η ιδιοκτήτρια της μπουτίκ σε επικοινωνία της εκπομπής «Super Κατερίνα» μαζί της.

«Στην πορεία της στείλαμε ρουχισμό αξίας 2.500 ευρώ. Τα παρέλαβε και μας έστειλα τα μισά reels από αυτά που συμφωνήσαμε. Όμως επειδή δεν μας άρεσε το αποτέλεσμα δεν μπήκαμε στη διαδικασία να συζητήσουμε μαζί της περαιτέρω. Εγώ της ζήτησα να μου επιστρέψει τα ρούχα. Εδώ και 4 μήνες μας κοροϊδεύει, βρίσκει δικαιολογίες για ασθένειες κλπ.. Δείξαμε κατανόηση, γιατί στον οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί. Μέχρι τώρα, όμως, είναι εξαφανισμένη, δεν απαντά ούτε στα τηλέφωνα, ούτε στα μηνύματα, και τα ρούχα δεν τα έχει επιστρέψει. Είναι πολύ γνωστό μοντέλο, έλαβε μέρος και σε κάποια reality στην Ελλάδα και έχει πολλούς ακόλουθους στα social media», συνέχισε.

«Μίλησα μαζί της πριν από λίγες μέρες και μου είπε ότι θα μπει στο νοσοκομείο και θα κάνε μία επέμβαση. Βλέπω ότι βάζει stories και posts από τη μία τοποθεσία στην άλλη. Της στέλνω μηνύματα, την παίρνω τηλέφωνο και δεν μου απαντάει. Ο σκοπός μου είναι να κινηθώ νομικά», τόνισε η επιχειρηματίας.

