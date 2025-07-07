Ανοίγει η πλατφόρμα για το Μηχανογραφικό 2025 - SOS συμβουλές πριν την υποβολή

Από αύριο Τρίτη 8 Ιουλίου έως και τις 17 Ιουλίου πρέπει να καταθέσουν το μηχανογραφικό 2025 οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Στις ίδιες ημερομηνίες θα κατατεθεί και το Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις μέρες, θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Μηχανογραφικό 2025: Γενικές Πληροφορίες

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μ.Δ. και Π.Μ.Δ. είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Μηχανογραφικό 2025: 3 πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε πριν δηλώσετε σχολές

Σύμφωνα με τον κ. Στράτο Στρατηγάκη, που μίλησε πριν από μερικές μέρες στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ της ΕΡΤ, υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες που πρέπει να καθοδηγούν την απόφαση:

1. Ο δρόμος της καρδιάς

«Αυτό που θέλω να σπουδάσω είναι το πιο κρίσιμο κριτήριο από όλα», ανέφερε. Όπως είπε, η επιλογή πρέπει να βασίζεται στο ενδιαφέρον του υποψηφίου για τα μαθήματα της σχολής. «Αν δεν μου αρέσουν τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσω – και δεν θα πάρω πτυχίο», τόνισε χαρακτηριστικά. Έφερε ως παράδειγμα τη Νομική Αθηνών, όπου πολλοί φοιτητές λιμνάζουν γιατί οδηγήθηκαν εκεί βάσει μορίων και όχι επιθυμίας.

2. Η ικανότητα να ολοκληρώσω τις σπουδές

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, το 30% των φοιτητών δεν καταφέρνει ποτέ να πάρει πτυχίο, είτε λόγω κακής επιλογής είτε λόγω αντικειμενικής αδυναμίας. «Υπάρχουν παιδιά που επιλέγουν σχολές με φυσικοχημικά μαθήματα ενώ έχουν πάρει “διαζύγιο” με τις θετικές επιστήμες από την Α’ Λυκείου», επεσήμανε.

3. Το πιθανό επάγγελμα

Αν και σημαντικό, το επαγγελματικό μέλλον δεν πρέπει να μπαίνει πρώτο στη σειρά προτεραιότητας. «Ένα στα τέσσερα παιδιά φεύγει από τη Σχολή Ευελπίδων τον πρώτο μήνα, γιατί δεν του αρέσει η στρατιωτική ζωή – πήγε για τον μισθό», υπογράμμισε. Και προειδοποίησε: «Αν δεν σου αρέσει η δουλειά σου, θα είσαι δυστυχισμένος. Και η δυστυχία στη μισή σου μέρα δεν σου επιτρέπει να είσαι καλά στην άλλη μισή».

