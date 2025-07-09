Η SKY express υποδέχεται το 11ο Airbus A320neo, ενισχύοντας τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα

Η SKY express ενισχύει περαιτέρω το στόλο της με την προσθήκη ενός νέου Airbus A320neo, ένα σύγχρονο αεροσκάφος που συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, υψηλή απόδοση και σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πρόκειται για το 11ο Airbus A320neo και το 28ο αεροσκάφος συνολικά, στο πλαίσιο της συνεπούς αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Παράλληλα, η SKY συνεχίζει να διαθέτει τον νεότερο στόλο αεροσκαφών στην Ελλάδα, με μέσο όρο ηλικίας μόλις 4,5 έτη για τα Airbusneo και 2,7 έτη για τα ATR 72-600, αναβαθμίζοντας διαρκώς τη ταξιδιωτική εμπειρία των επιβατών της.

Το νέο αεροσκάφος διαθέτει μοντέρνα καθίσματα με ενσωματωμένες θύρες USB, σημαντικά μειωμένα επίπεδα θορύβου στην καμπίνα και κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας CFM LEAP-1A, με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών. Η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει αποκλειστικά σε τεχνολογικά εξελιγμένα αεροσκάφη, προκειμένου να υποστηρίζει το διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυό της.

Η επιλογή των κινητήρων τελευταίας γενιάς αποτελεί συνειδητή στρατηγική απόφαση της SKY express για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων και τον θόρυβο, ενώ παράλληλα ενισχύουν την απόδοση και την αξιοπιστία των πτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SKY είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που επιχειρεί με αυτόν τον τύπο κινητήρα, πιστή στη δέσμευσή της για τεχνολογική υπεροχή και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε πέντε νέους διεθνείς προορισμούς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξη, φτάνοντας συνολικά τους 26 διεθνείς προορισμούς ενώ συνεχίζει να διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο εντός Ελλάδας με 33 προορισμούς.

Μέχρι και το φθινόπωρο του 2025, αναμένεται και η ένταξη ενός ακόμη Airbus 320neo, ενισχύοντας το στόλο της εταιρείας, που πλέον θα απαριθμεί 29 αεροσκάφη.

O κ. Γιώργος Λιούμπης, General Manager της SKY express δήλωσε: «Η παραλαβή του νέου Airbus A320neo σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην αναπτυξιακή μας πορεία. Η επένδυσή μας σε σύγχρονα αεροσκάφη με κινητήρες τελευταίας γενιάς και βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αντανακλά την προσήλωση της SKY express στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της αεροπορίας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε την Airbus, που μας δίνει τα εργαλεία να εξελισσόμαστε και να παρέχουμε στους επιβάτες μας διαρκώς το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών και μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες».

Σχετικά με τη SKY express

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), κατέχει ηγετική θέση στο εσωτερικό, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 εγχώριων προορισμών ενώ η εταιρεία εξυπηρετεί επίσης ένα διαρκώς διευρυμένο διεθνές δίκτυο 26 προορισμών. Έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, προσφέροντας στους επιβάτες από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αθήνα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε εσωτερικούς προορισμούς. Ο στόλος της, ο νεότερος στην Ελλάδα, αποτελείται από 29 αεροσκάφη. Βραβευμένη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το βραβείο Innovation Airline Award 2024 από την European Regions Airline Association (ERA), η SKY express ξεχωρίζει για τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών.

