Ηράκλειο: «Όχι» Καραμαλάκη στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πάρκο Γεωργιάδη – Ζητά αλλαγή χωροθέτησης

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Νέα παρέμβαση για τη χωροθέτηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Ηράκλειο έκανε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, Μιχάλης Καραμαλάκης, με επιστολή προς τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελή Ρυακιωτάκη.

Ο κ. Καραμαλάκης, στηρίζοντας το αίτημα χειροτεχνών, μικροεπαγγελματιών και εθελοντικών ομάδων, ζητά να αποσυρθεί η πρόταση για τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο Πάρκο Γεωργιάδη. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη επιλογή έρχεται σε αντίθεση με τον Κανονισμό Λειτουργίας του πάρκου, ο οποίος απαγορεύει τις εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα και προβλέπει περιορισμούς για τις χειμερινές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, ζητά το θέμα να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου και προτείνει τη χωροθέτηση της αγοράς στον άξονα Δικαιοσύνης – Πλατείας Ελευθερίας, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης στο κέντρο.

Η παράταξη θέτει συνολικά οκτώ ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή, μεταξύ άλλων για τη διαδικασία διαβούλευσης, την πυροπροστασία, την πρόσβαση ΑμεΑ και τα κριτήρια επιλογής του χώρου, ενώ ζητά να εξεταστούν και οι όροι με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η φετινή Έκθεση Βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας.

'Οπως αναφέρεται:

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολιτεύσεως του Δήμου Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελή Ρυακιωτάκη. Η επιστολή συνεχίζει το αίτημα των χειροτεχνών και των εθελοντικών ομάδων της 7ης Οκτωβρίου.

Η παράταξη επισημαίνει ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη, τον οποίο ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο το 2022, ορίζει ρητά: «Δεν επιτρέπονται εκθέσεις εμπορικού σκοπού». Τον χειμώνα επιτρέπει μόνο εκδηλώσεις χαμηλής όχλησης έως τη δύση του ηλίου, και απαγορεύει οχήματα και ψησταριές.

Υπενθυμίζει τη δέσμευση του Δημάρχου της 31ης Αυγούστου για πρόταση εντός Σεπτεμβρίου. Στηρίζει τον Εμπορικό Σύλλογο και τους χειροτέχνες και ζητεί τους όρους με τους οποίους λειτούργησε η Έκθεση Βιβλίου στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η επιστολή θέτει οκτώ ερωτήματα και καταθέτει έξι προτάσεις. Ζητεί την απόσυρση της προτάσεως για το πάρκο, την εισαγωγή του θέματος στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου και σχέδιο στον άξονα Δικαιοσύνης – Πλατείας Ελευθερίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της επιστολής των χειροτεχνών, των μικροεπαγγελματιών και των εκπροσώπων εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Ηρακλείου, της 7ης Οκτωβρίου 2026, επανερχόμαστε με ένα κρίσιμο στοιχείο. Η επιστολή τους κοινοποιήθηκε και στην παράταξή μας.

Αναγνωρίζουμε τη διάθεση διαλόγου. Οι φορείς αναφέρουν ότι, σε συνάντηση με τη δημοτική αρχή, τους παρουσιάστηκε κάτοψη για χριστουγεννιάτικο χώρο στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ζητούν την επανεξέταση της χωροθετήσεως και τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η παράταξή μας στηρίζει το αίτημά τους.

Στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της 31ης Αυγούστου 2026 θέσαμε το ζήτημα της χωροθετήσεως του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου, με το θέμα 85.110/26-08-2026. Ο κ. Δήμαρχος δεσμεύθηκε ότι η πρόταση της δημοτικής αρχής θα κατατεθεί εντός Σεπτεμβρίου.

Δήλωσε, επίσης, ότι ο προσανατολισμός της δημοτικής αρχής είναι «η ενότητα της αγοράς και η μη απομάκρυνση από το κέντρο». Συμφωνούμε απολύτως με τη διατύπωση αυτή. Σήμερα, 8 Οκτωβρίου, δεν έχει αναρτηθεί σχέδιο για διαβούλευση ούτε έχει εισαχθεί θέμα στο Σώμα.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη

Η πρόταση αυτή προσκρούει στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη, τον οποίο ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 97/2022 (ΑΔΑ ΨΤΧ0Ω0Ο-Ξ6Ω). Ειδικότερα:

α) Ενότητα «Γενικοί Κανόνες»: «Δεν επιτρέπονται εκθέσεις εμπορικού σκοπού» και «Δεν επιτρέπεται η λειτουργία ψησταριάς εντός του πάρκου». Η αγορά Χριστουγέννων είναι, κατά τον ν. 4849/2021, βραχυχρόνια αγορά πωλήσεως.

β) Ενότητα «Διαδικασία Αδειοδότησης», περίοδος διοργανώσεως: από Νοέμβριο έως Μάρτιο επιτρέπονται μόνο εκδηλώσεις χαμηλής όχλησης, «μόνο από 7 π.μ. έως την δύση του ηλίου». Ο λόγος είναι τα διαχειμάζοντα πτηνά και οι αυστηρά προστατευόμενες νυχτερίδες.

γ) Ενότητα «Κίνηση – στάθμευση οχημάτων»: απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων. Για τον λόγο αυτό, κατά την ενότητα «Βιολογική Αγορά», η αγορά των παραγωγών μεταφέρεται εκτός πάρκου.

δ) Ενότητα «Υπαίθριες δραστηριότητες»: εκδηλώσεις μόνο στην πλατεία του αναψυκτηρίου και στον κεντρικό διάδρομο, χωρίς βαριές κατασκευές. Κατά τους Γενικούς Κανόνες, «δεν αλλοιώνουμε κανένα σημείο του πάρκου».

ε) Ενότητα «Κίνηση πεζών – απρόσκοπτη διέλευση ΑΜΕΑ»: πρέπει να διασφαλίζεται «η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ από τους διαδρόμους».

Ηλεκτρικές συνδέσεις, θερμαντικά σώματα και εγκαταστάσεις έψησης κάτω από τα δέντρα απαιτούν, σε κάθε περίπτωση, γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να παρακάμψει κανονιστική απόφαση του Σώματος με μια κάτοψη.

Η αγορά του κέντρου

Η χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι η κρισιμότερη του έτους για τα καταστήματα του κέντρου. Μια εορταστική διοργάνωση έχει νόημα μόνον όταν φέρνει κόσμο μπροστά στις βιτρίνες τους. Δεν πρέπει ούτε να τον απομακρύνει ούτε να κρύβει τα καταστήματα από τον περαστικό.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου το διατύπωσε με σαφήνεια στις 17 Σεπτεμβρίου.

Τα αιτήματα αυτά είναι εύλογα και τα στηρίζουμε χωρίς επιφύλαξη. Οι έμποροι του κέντρου δεν στέκονται απέναντι στους χειροτέχνες. Ωφελούνται πρώτοι όταν η γιορτή στήνεται σωστά, στο σωστό σημείο.

Η εμπειρία δείχνει ότι η απομάκρυνση της διοργανώσεως από τον εμπορικό πυρήνα αφαιρεί κίνηση από τα καταστήματα.

Η Πλατεία Ελευθερίας και η Έκθεση Βιβλίου

Η έκθεση λειτούργησε από τις 8 έως τις 24 Ιουλίου, με περίπτερα σε όλη τη διάρκειά της. Ο κ. Δήμαρχος την επισκέφθηκε, και ο Δήμος εξέδωσε δελτίο τύπου με τίτλο «Η Έκθεση Βιβλίου επέστρεψε στην πλ. Ελευθερίας». Χαιρετίζουμε την επιστροφή ενός θεσμού τεσσάρων δεκαετιών.

Ο κ. Δήμαρχος επικαλέστηκε φθορές στη νέα διαμόρφωση της πλατείας. Αν, όμως, η πλατεία φιλοξένησε με ασφάλεια περίπτερα επί δεκαεπτά ημέρες, οι ίδιοι όροι μπορούν να εξεταστούν και για την εορταστική αγορά. Ο δημόσιος χώρος οφείλει να διατίθεται με ίδια και γραπτά κριτήρια σε όλους.

Το νόμιμο πλαίσιο και το προηγούμενο του 2024

Ο ν. 4849/2021 εντάσσει ρητά τις «αγορές Χριστουγέννων» στις βραχυχρόνιες αγορές. Κατά το άρθρο 318 του ν. 5314/2026, τη χωροθέτησή τους αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Το σχέδιο αναρτάται σε διαβούλευση για δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες, και η υπηρεσία συντάσσει έκθεση επί των σχολίων.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα ακόλουθα:

Πρώτον: Έχει συνταχθεί σχέδιο κανονιστικής αποφάσεως για τη φετινή αγορά; Πότε θα αναρτηθεί σε διαβούλευση και πότε θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε η απόφαση του Σώματος να προηγηθεί της προσκλήσεως των πωλητών;

Δεύτερον: Ελήφθη υπόψη ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου Γεωργιάδη (απόφαση Δ.Σ. 97/2022); Πώς συμβιβάζεται μια βραχυχρόνια αγορά με τη ρητή διάταξη «Δεν επιτρέπονται εκθέσεις εμπορικού σκοπού»;

Τρίτον: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά τις βραδινές ώρες, όταν ο Κανονισμός επιτρέπει τον χειμώνα εκδηλώσεις μόνο έως τη δύση του ηλίου; Πώς θα τροφοδοτούνται οι οικίσκοι χωρίς είσοδο οχημάτων, όταν για τον ίδιο λόγο μεταφέρθηκε η Βιολογική Αγορά;

Τέταρτον: Έχει εκπονηθεί μελέτη πυροπροστασίας και έχει ζητηθεί η γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας; Υπάρχει σχέδιο ασφαλείας του πλήθους, αυτοψία των δέντρων και μέριμνα για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία;

Πέμπτον: Ποια κριτήρια οδήγησαν στην πρόταση του Πάρκου Γεωργιάδη; Υπάρχει γραπτή συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων και της επιδράσεώς τους στα καταστήματα του κέντρου;

Έκτον: Με ποια πράξη και με ποιους όρους εγκρίθηκε η χρήση της Πλατείας Ελευθερίας για την Έκθεση Βιβλίου, και ποιος είναι ο ΑΔΑ της; Καταγράφηκαν φθορές μετά την έκθεση;

Έβδομον: Πώς θα ενσωματωθούν οι παρατηρήσεις του Εμπορικού Συλλόγου και των χειροτεχνών;

Όγδοον: Προτίθεται η δημοτική αρχή να τροποποιήσει τον Κανονισμό του πάρκου; Αν ναι, θα ζητηθεί προηγουμένως η γνώμη της Διευθύνσεως Δασών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης;

Η παράταξή μας ζητεί και προτείνει τα ακόλουθα:

Πρώτη: Να αποσυρθεί η πρόταση χωροθετήσεως της αγοράς στο Πάρκο Γεωργιάδη, ως αντίθετη στην απόφαση 97/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεύτερη: Εγγραφή του θέματος στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου, με ακρόαση του Εμπορικού Συλλόγου, των χειροτεχνών και των εθελοντικών ομάδων.

Τρίτη: Κοινή ομάδα εργασίας της υπηρεσίας με τον Εμπορικό Σύλλογο, τους χειροτέχνες και τους φορείς για το τοπογραφικό διάγραμμα.

Τέταρτη: Σχέδιο χωροθετήσεως στον άξονα Δικαιοσύνης – Πλατείας Ελευθερίας, με ελεύθερη ορατότητα των καταστημάτων. Το σχέδιο να τεθεί αμέσως σε δημόσια διαβούλευση κατά το άρθρο 318 του ν. 5314/2026.

Πέμπτη: Εφαρμογή στην εορταστική αγορά των όρων προστασίας της πλατείας που ίσχυσαν για την Έκθεση Βιβλίου.

Έκτη: Κανονισμός με ενιαία και γραπτά κριτήρια για κάθε φορέα που ζητεί τη χρήση της Πλατείας Ελευθερίας.

Δεν είμαστε αντίθετοι σε μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Τη θέλουμε στο κέντρο, μαζί με τα καταστήματά του και όχι εις βάρος τους. Ζητούμε διαβούλευση και απόφαση του Σώματος, εγκαίρως.

Η γιορτή της πόλης πρέπει να γίνει στο κέντρο της, με τους ανθρώπους της, και με σεβασμό στους κανόνες που η ίδια η πόλη θέσπισε. Παρακαλούμε για την εγγραφή του θέματος στην επόμενη συνεδρίαση και για γραπτή απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα.

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