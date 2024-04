Δήμος Ηρακλείου: Προετοιμάζεται για τη μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης σεισμού "Μίνωας 2024"

Η προετοιμασία του Δήμου Ηρακλείου για την μεγάλη Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού και Συνοδών Φαινομένων πεδίου με την κωδική ονομασία «Μίνωας 2024» που θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στην Ανατολική Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι) συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο γραφείο του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του ΟΑΣΠ, Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμιου Λέκκα που έχει και το συντονισμό της άσκησης και Αντιδημάρχων.

Ο κ. Λέκκας ενημέρωσε τον Αλέξη Καλοκαιρινό και τους Αντιδημάρχους για τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτή, καθώς το σενάριο προβλέπει ισχυρό σεισμό 7,2 ρίχτερ στον υποθαλάσσιο χώρο βόρεια του Ηρακλείου.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί μεν να μην εμπλέκεται άμεσα στο πεδίο με τις υπηρεσίες του, ωστόσο θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για την πραγματική εκκένωση Δημοτικών κτιρίων ενώ προβλέπεται εκκένωση και σε όλα τα σχολεία που βρίσκονται τα όριά του δηλαδή περίπου 250 σχολικές μονάδες.

Τα Δημοτικά κτίρια στα οποία θα γίνει εκκένωση όλων των εργαζομένων αλλά και των πολιτών που ενδεχομένως βρίσκονται μέσα σε αυτά την ημέρα της άσκησης του σεισμού θα επιλεγούν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι ενώ ο Αντιδήμαρχος Παιδείας θα συγκαλέσει σύσκεψη με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων για τον καλύτερο συντονισμό της άσκησης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, τόνισε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως το σεισμό, να ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες, όπως συντεταγμένη εγκατάλειψη των κτιρίων, έλεγχος από τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε όροφο για ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη μέσα, συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο και στη συνέχεια καταμέτρηση του προσωπικού.

Η εκδήλωση ενός τέτοιου μεγέθους φυσικού φαινομένου ενεργοποιεί όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας και γι αυτό αμέσως θα συνεδριάσει και το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχήθηκε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από την πρώτη άσκηση μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα από τυχόν αδυναμίες που προκύψουν και τα οποία θα βοηθήσουν στην περαιτέρω βελτίωση της οργάνωσης αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων.

Ο κ. Λέκκας, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής σύσκεψης αναφέρθηκε επίσης στα σενάρια της άσκησης η οποία θα ξεκινήσει μία μέρα νωρίτερα σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Image

Για την περιοχή του Ηρακλείου, όπως είπε, προβλέπονται εκτός από την εκκένωση σχολείων και Δημοσίων κτιρίων, πραγματικά επεισόδια και πλήρης επιχειρησιακή κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε Ελληνοπεράματα, όπου το σενάριο προβλέπει εκδήλωση τσουνάμι μετά το σεισμό αλλά και κατάρρευση κτιρίων, βιομηχανικό ατύχημα κ.α.

Στο πλαίσιο της άσκησης ο Δήμαρχος Ηρακλείου θα βρίσκεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο που θα στηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Παράλληλα την Τρίτη 23 Απριλίου θα σταλούν σε όλη τη Κρήτη 2 μηνύματα από το 112 ενώ μία μέρα νωρίτερα το 112 θα στείλει μήνυμα και στα Χανιά.

Τα μηνύματα που θα σταλούν στους πολίτες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα θα αναφέρουν τα εξής:

Α. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ 10:40 – Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλη τη Κρήτη. Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ 2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» - «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE - MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME 10:30 - A very strong earthquake was felt throughout Crete. Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Β. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ …. Σεισμός μεγέθους 7,2 σημειώθηκε με επίκεντρο 30 χλμ. βόρεια του Ηρακλείου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή σας. Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές. Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». -«EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE - MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME.... A magnitude 7.2 earthquake occurred with an epicenter 30 km north of Heraklion. Risk of a possible tsunami in your area. Move immediately away from the shores. Please follow the instructions of the local authorities. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Καραντινός, Νίκος Γιαλιτάκης, Γιώργος Σισσαμάκης, Στέλλα Αρχοντάκη, Αντώνης Περισυνάκης, Μανόλης Χαιρέτης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Σπύρος Δοκιανάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Από το πρωί μέχρι το βράδυ καταγγέλλονται περιστατικά ενδοικογενειακής βίας

Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία από σύγκρουση δίκυκλου με φορτηγό (φωτογραφίες)

ΒΟΑΚ: Ο Νίκος Ταχιάος παραδέχθηκε ότι δεν εκτελούνται έργα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος