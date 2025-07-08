Δήμος Αγίου Νικολάου: Ψήφισμα για το θάνατο του Μιχαήλ Κουρίνου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Δευτέρα 7-7-2025 σε συνεδρίαση, μετά την θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Πρώην Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Καλού Χωριού, Μιχαήλ Κουρίνου.

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που ανέπτυξαν την κοινωνική δράση και τις πολλές υπηρεσίες που προσέφερε ο εκλιπών στην Δημοτική Κοινότητα Καλού Χωριού, ως Πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα του τόπου μας, καταθέτει τον ειλικρινή σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του στο πρόσωπο του, αποχαιρετά έναν άνθρωπο που τον διέκρινε η εντιμότητα, το ήθος και η ευγένεια

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου στην εξόδιο ακολουθία

2. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο

