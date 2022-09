US Open: Το κατέκτησε ο Αλκαράθ και έγραψε ιστορία (βίντεο)

Ο Κάρλος Αλκαράθ, απέκτησε μία ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου τένις, καθώς έγινε ο μικρότερος σε ηλικία, επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Ισπανός πρωταθλητής, ανέβηκε στο Νο 1 του κόσμου σε ηλικία μόλις 19 ετών, μετά την νίκη του με 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 επί του Νορβηγού, Κάσπερ Ρούουντ στον τελικό του US Open, που ολοκληρώθηκε στην Νέα Υόρκη. Το σχετικό ρεκόρ, ανήκε στον Αυστραλό, Λέϊτον Χιούϊτ, ο οποίος στις 19 Νοεμβρίου 2001 και σε ηλικία 20 ετών και εννέα μηνών, βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Για τρεις ώρες και 20 λεπτά, ο Αλκαράθ και ο Ρούουντ, πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στους 24.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο Arthur-Ashe, αλλά και στα εκατομμύρια τηλεθεατών, ενώ πλέον, ο 23χρονος Νορβηγός «σκαρφάλωσε» από το Νο 7 στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Αλκαράθ κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ στην σειρά των Grand Slams, καθώς για να φθάσει στην κατάκτηση του US Open, αγωνίσθηκε 23 ώρες και 40 λεπτά, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ, κατείχε ο Νοτιοαφρικανός, Κέβιν Αντερσον, ο οποίος έχασε στον τελικό του Wimbledon το 2018, αφού πέρασε 23 ώρες και 20 λεπτά στα κορτ.

