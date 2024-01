Θρίλερ στον αέρα για την εθνική Γκάμπιας: Λιποθύμησαν ποδοσφαιριστές στο αεροπλάνο λόγω έλλειψης οξυγόνου

Σε εφιάλτη εξελίχτηκε η πτήση που είχε η εθνική Γκάμπιας προς την Ακτή Ελεφαντοστού όπου θα διεξαχθεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού ποδοσφαιριστές λιποθύμησαν εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου

Η αφρικανική ομάδα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο την Τετάρτη (10/01) προκειμένου να μεταβεί στην Ακτή Ελεφαντοστού όπου και θα διεξαχθεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής από τις 11 Ιανουαρίου έως και τις 11 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, τα πράγματα στο αεροπλάνο δεν κύλησε ομαλά αφού κατά τη διάρκεια της πτήσης, ορισμένοι ποδοσφαιριστές λιποθύμησαν στο αεροπλάνο, εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου!

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος από τη χώρα, δύο από τους παίκτες της εθνικής ομάδας είναι ακόμα σε σοκ μετά από αυτή την τραυματική εμπειρία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή επέστρεψε στη χώρα και θα πετάξει ξανά με άλλο αεροσκάφος για την Ακτή Ελεφαντοστού την Πέμπτη (11/01).

We’re onboard. Destination Yamoussoukro. AFCON 2023 here we come. Scorpions ready to sting! pic.twitter.com/c9UNdPwlSc

— Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) January 10, 2024